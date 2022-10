I due spacciatori che vedono un posto di blocco e si 'consegnano' (senza essere fermati)

Si sono praticamente consegnati. Da soli. Due uomini - un 43enne e un 51enne, entrambi italiani ed entrambi con precedenti - sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che loro stessi si sono fermati a un posto di blocco.

I due, a bordo di un'Audi, martedì pomeriggio hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri in via Novara, ad Abbiategrasso. Improvvisamente, senza che i militari intimassero loro l'alt, i due hanno inchiodato a pochi metri di distanza dall'auto dell'Arma e il più giovane dei due è sceso e ha consegnato un marsupio dicendo di averlo trovato poco prima a bordo strada e di non sapere di chi fosse. All'interno, però, sono stati scoperti 15 euro in contanti ma soprattutto 4 panetti di hashish per un peso totale di 400 grammi.

A quel punto i carabinieri hanno controllato anche le abitazioni dei due, entrambi operai: a casa del 43enne - che ha precedenti per rapina e lesioni - non è stato trovato niente, mentre dal 51enne - che ha avuto guai con la giustizia per droga e rapina - sono stati sequestrati 10 grammi di marijuana. Per i due, inevitabilmente, sono scattate le manette.