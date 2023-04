Coca, eroina e hashish: il 'minimarket' di due spacciatori nel boschetto

La polfer di Milano ha arrestato due pluripregiudicati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mercoledì, gli agenti sono andati nella stazione di Pozzuolo Martesana (Milano) notando, in un’area boschiva adiacente la ferrovia, un via vai di persone. Sospettando di trovarsi di fronte a un’attività di spaccio, i poliziotti si sono avvicinati sorprendendo i due, marocchini di 23 e i 26 anni, che in effetti stavano vendendo sostanza stupefacente.

Bloccati dopo aver tentato una violenta resistenza, sono stati trovati in possesso di 40 grammi di cocaina, 38 grammi di eroina, 62 grammi di hashish, la somma di oltre mille euro, un bilancino di precisione e un telefono cellulare usato per contattare i clienti. I due sono stati trasferiti presso le camere di sicurezza della questura in attesa di udienza con rito direttissimo.