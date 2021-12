La banda dell'inceneritore che rubava la droga da distruggere e la rivendeva

In teoria quella droga dovevano distruggerla, per lavoro. In realtà, stando alle indagini, sembra che la facessero sparire e la rimettessero in circolo. Dieci persone sono state arrestate giovedì mattina dai carabinieri di Pavia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare della misura degli arresti domiciliari con le accuse di furto aggravato in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di 10 dipendenti di un inceneritore di Parona, nel Pavese. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dai pm Mario Venditti e Andrea Zanoncelli, il gruppo si sarebbe impossessatto dello stupefacente che le forze dell’ordine, periodicamente, portavano "presso l’inceneritore al fine di procedere alla distruzione, disposta dalle competenti autorità giudiziarie, conseguente ai sequestri effettuati nell’ambito di singole attività di polizia giudiziaria", si legge in una nota dell'arma.



I primi dubbi dei carabinieri sono nati quando i militari hanno notato la "particolare conformazione dei nastri trasportatori dello stabilimento, che conducono ai due forni di incenerimento", scoprendo che "non consentiva alle forze dell’ordine di seguire l’intero tragitto dello stupefacente". Così, i dieci - residenti nel Pavese e nel Milanese - riuscivano a far sparire i pacchi di droga, che veniva poi rivenduta alimentando il mercato criminale che le stesse forze dell'ordine combattevano.

Durante l'indagine sono stati sequestrati due chili di hashish, 27 chili di marijuana e un chilo di sostanza da taglio.