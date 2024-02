Spaccio di cocaina al parco: arrestati 4 pusher

Quattro uomini sono stati arrestati per spaccio di droga durante un servizio della polizia, mirato al contrasto di questo fenomeno in un parco della periferia milanese, quotidianamente frequentato da pusher.

È successo lo scorso mercoledì in via Quintiliano. Gli agenti del commissariato Mecenate, intorno alle 4, hanno notato un'auto dalla quale è sceso un uomo (identificato come un italiano di 41 anni) che si è diretto verso il parco e si è fermato a parlare con 4 persone. Con uno di loro ha effettuato uno scambio, poi è tornato in auto.

Controllato dalla polizia, aveva con sé una dose di cocaina appena acquistata. A quel punto gli agenti sono entrati nel parco e hanno fermato i 4 uomini, tutti marocchini tra i 26 e i 49 anni. Erano in possesso di oltre 9.300 euro e 32 dosi di cocaina (per un peso di 31 grammi di sostanza stupefacente). I 4 sono stati quindi arrestati.