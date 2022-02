Lo spacciatore in tram, la valigia con 6 chili di droga e i 28mila euro negli armadi

L'armadio per i soldi. Le valigie per la droga. Due uomini - un 35enne e un 37enne, entrambi cittadini gambiani ed entrambi con precedenti - sono stati arrestati nel weekend dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi con migliaia di euro in contanti e chili di marijuana.

A bloccarli sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che per giorni hanno tenuto d'occhio uno stabile di via Ripamonti, considerato il possibile "rifugio" di un presunto pusher. Sabato, durante un appostamento, i poliziotti hanno visto il 35enne uscire proprio dal palazzo sospetto e lo hanno seguito mentre è salito su un tram in viale Bligny e su un secondo mezzo Atm in piazzale Cantore per scendere definitivamente in Solari. Lì, dopo una telefonata, l'uomo è stato raggiunto dal cliente - identificato in un italiano 34enne - che ha acquistato 1,2 grammi di cocaina per poi allontanarsi, prima di essere fermato dagli investigatori.

A quel punto, gli agenti hanno raggiunto lo spacciatore e con lui sono tornati nell'abitazione di via Ripamonti, dove - nascosti in un armadio - sono stati scoperti 11.900 euro in contanti, considerati i guadagni della vendita di cocaina. Nell'appartamento è stato anche trovato un documento riconducibile a una casa in affitto in viale Monte Nero, che inevitabilmente è stata passata al setaccio dagli uomini della mobile.

Ad aprire alla porta è stato proprio il 37enne, che era già stato arrestato a novembre scorso per spaccio. A casa sua sono stati sequestrati altri 16.400 euro in contanti, ma soprattutto sei chili e mezzo di marijuana che erano sistemati in delle valigie. Le indagini dei poliziotti proseguono adesso per cercare di ricostruire quale fosse il giro dei due.