I due pusher con la droga nascosta sotto la panchina

Loro sulla panchina. La droga sotto. Due uomini - un 31enne marocchino e un 29enne egiziano - sono stati arrestati martedì pomeriggio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di cocaina e hashish.

I due sono stati controllati poco prima delle 18 da una volante del commissariato Mecenate, che li ha notati mentre si aggiravano con fare sospetto in un parchetto di via Longanesi. Quando gli agenti si sono avvicinati, i due si sono seduti su una panchina ma ai poliziotti è bastato guardare sotto, tra l'erba, per trovare 4,20 grammi di "coca" e 73 grammi di fumo. I due, che aveva anche quasi 400 euro in contanti in tasca, sono quindi stati arrestati.

La stessa sorte che poche ore prima era toccata a un 23enne cubano, perquisito in piazza Oberdan - in zona Porta Venezia - e scoperto con 90 grammi di hashish.