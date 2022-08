Due borseggiatori, un latitante e un evaso in stazione a Milano

Due 'pickpocket', un latitante e un evaso tutti arrestati in stazione. Questo il bilancio degli interventi della Polfer di giovedì 4 agosto, tra la Centrale e Rogoredo.

Gli agenti, in borghese, hanno colto in flagrante un 26enne algerino e una 37enne marocchina mentre, dopo essersi spostati dalla stazione alla banchina della metro, hanno cercato di rubare lo smartphone dalla tasca dello zaino di una viaggiatrice. Per entrambi sono scattate le manette.

Stessa sorte è toccata a un 54enne italiano, fermato vicino alla stazione Centrale e risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli per il reato di evasione. E ancora, a essere arrestato, questa volta a Rogoredo, anche un 40enne italiano, anche lui destinatario di un ordine di carcerazione, perché deve scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione.