Fermato con cocaina e Xanax in tasca, l'amico aggredisce gli agenti per 'liberarlo'

Uno per la droga, uno per la reazione. Due uomini - un 34enne marocchino e un 31enne egiziano, entrambi con precedenti ed entrambi irregolari in Italia - sono stati arrestati nella notte dalla polizia a Milano.

I due, stando a quanto appreso, sono stati fermati verso le due in via Padova e controllati. Il più grande è stato trovato con addosso un grammo e mezzo di cocaina e 5 pillole di Xanax, un farmaco ansiolitico appartenente alla famiglia delle benzodiazepine, motivo per cui gli agenti lo hanno dichiarato in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato proprio in quel momento, però, che il suo amico - evidentemente nel tentativo di liberarlo - si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni. A quel punto anche per lui sono scattate le manette, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.