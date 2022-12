Violenza di gruppo a capodanno, nuovi arresti dalla polizia

Nuovi arresti da parte della polizia per le violenze sessuali perpetrate a Milano lo scorso capodanno, in piazza del Duomo, da parte di gruppi di giovanissimi. Secondo quanto comunicato, domenica 18 dicembre la polizia, coordinata dalla procura della repubblica, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari per quattro giovani cittadini egiziani - di 19 e 20 anni - su cui pendono gravissimi indizi di colpevolezza.

I quattro sono accusati di violenza sessuale di gruppo e di rapina aggravata. Nel mese di gennaio erano stati arrestati i primi due ragazzi, un 18enne e un 21enne, e quasi una ventina erano stati quelli perquisiti dalla polizia durante le indagini, partite immediatamente dopo le violenze. A ottobre è iniziato il primo processo, nei confronti del 21enne, nel frattempo diventato 22enne. Il Comune di Milano è stato ammesso tra le parti civili. L'altro arrestato e un loro complice fermato in seguito avevano chiesto il rito abbreviato: per loro il processo inizierà il 22 dicembre.

Nel frattempo, tra febbraio e maggio, l'attività investigativa era proseguita, individuando altri giovani (tra cui due minorenni) coinvolti nelle violenze di gruppo del 'branco', nonché di rapina. Attraverso la visione di filmati di sorveglianza, le testimonianze delle vittime, l'analisi dei profili social e altre attività, la polizia ha ricostruito dettagliatamente i vari episodi di violenza e rapina, fino ai nuovi arresti di stamattina.

I quattro arrestati rispondono di due episodi di violenza sessuale di gruppo: uno compiuto ai danni di due ragazze tedesche nei pressi della statua di Vittorio Emanuele, l'altro nei pressi di McDonald's ai danni di due ragazze italiane, a cui hanno partecipato due dei quattro. In questo episodio è stata anche rapinata (del cellulare e della borsa) una delle due ragazze.

Nove vittime

Quella notte furono commesse, nei dintorno di piazza del Duomo, diverse violenze sessuali accertate di gruppo, con la modalità del "branco", creando anche una sorta di "muro umano" per impedire alle vittime di scappare. Per quanto riguarda i procedimenti arrivati in giudizio, all'imputato del processo ordinario e agli altri due, che hanno scelto l'abbreviato, viene contestato il caso ritenuto più grave, cioè la violenza sessuale perpetrata in via Mazzini ai danni di una ragazza di 19 anni. I tre rispondono anche di rapina. Le vittime della notte di capodanno accertate dalla magistratura sono, in tutto, nove. Altri due ragazzi, di 16 e 17 anni, sono già sotto procedimento da parte del tribunale dei minorenni e sono ritenuti responsabili, tra l'altro, della violenza ai danni di due ragazze tedesche.