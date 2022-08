L'uomo trovato con quasi 500 kg di droga alle porte di Milano

Una montagna di droga: ovvero 470 chilogrammi impilati su un bancale di un capannone come una merce qualsiasi. È la quantità di hashish che la polizia di Stato ha sequestrato sabato mattina a un uomo 64 anni a Cologno Monzese (Milano). Contro di lui è scattato l'arresto il flagranza.

A riferire l'operazione è la questura con una nota. Sono stati gli agenti della Squadra Mobile a trovare lo stupefacente. La scoperta è arrivata nel corso di alcuni servizi effettuati nell'ambito delle consuete attività finalizzate al contrasto dei più 'classici' fenomeni criminali (spaccio, traffico di droga e armi, in particolare). Con le loro indagini i poliziotti sono arrivati nella zona industriale di Cologno, dove, all'interno uno dei capannoni presenti, hanno trovato l'hashish (anche se si attendono ancora le analisi del laboratorio).

La droga era in un deposito, sistemato su un bancale e suddivisa in diversi scatoloni dal peso di circa 30 chili l'uno. A quel punto sono scattate le manette ai polsi del 64enne, originario della provincia di Milano e con precedenti penali. L'uomo è il proprietario del capannone e ufficialmente svolge la professione di autotrasportatore. È stato trasferito nel carcere di Monza a disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, competente per territorio.