Preso a Milano l'uomo che ha accoltellato la turista israeliana a Roma Termini

Fine della corsa. È stato fermato martedì pomeriggio a Milano, Aleksander Mateusz Chomiak, 25 anni, l'uomo ricercato perché accusato di aver accoltellato una ragazza israeliana di 24 anni la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma. Stando a quanto appreso da MilanoToday, il 25enne è stato bloccato in stazione Centrale.

Due carabinieri - Filippo Consoli, vicebrigadiere del Radiomobile e sua moglie Nicoletta Piccoli, infermiera nell'Arma, entrambi liberi dal servizio - lo avrebbero riconosciuto mentre stavano salendo su un treno per Brescia. Così, lo avrebbero seguito. "Sei tu quello che cercano a Roma?", gli avrebbe urlato il militare. E lui - che con sé aveva due coltelli e un cutter - avrebbe annuito, cercando di scappare ancora una volta. Ma poi arrendendosi, senza opporre resistenza.

L'aggressione in stazione a Roma

Il folle raid per cui il 25enne - cittadino polacco - era ricercato era andato in scena verso le 21.30 della sera dell'ultimo dell'anno, quando aveva sorpreso la vittima mentre acquistava un biglietto alle macchinette automatiche e l'aveva colpita con tre fendenti. Per poi fuggire. Non è escluso che la turista - che ha raccontato di non conoscere l'aggressore - possa essere stata pedinata dall'uomo, che aveva raggiunto Termini poco prima a bordo di un autobus della linea 714. La donna è ricoverata in condizioni stabili, ma ancora in prognosi riservata, al policlinico Umberto I della Capitale.

L'aggressione era stata rirpesa da una telecamera a circuito chiuso dello scalo ferroviario romano, che aveva catturato tutti gli attimi del blitz. Da quel momento era scattata la caccia all'uomo, terminata il 3 gennaio con i carabinieri che hanno riconosciuto il ricercato con ogni probabilità proprio grazie a quei frame. Al momento non è noto perché il fuggitivo si trovasse a Milano.

Chi è il 25enne

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe arrivato in Italia mesi fa, sembrerebbe dopo essersi allontanato dal suo Paese per problemi con la giustizia. Dopo un passaggio da Venezia e Torino, sarebbe giunto nella Capitale, dove avrebbe vissuto senza una fissa dimora chiedendo spesso soldi e sigarette ai passati. Pare che la sua scomparsa sia stata denunciata in Polonia dalla madre otto mesi fa.

Nel profilo Facebook di "Zaginieni/vermisst", un sito che si occupa di cercare persone scomparse, in un post pubblicato il 14 dicembre si afferma che Aleksander Mateusz Chomiak otto mesi fa è partito per l'Italia. L'uomo sarebbe stato ricoverato anche un giorno in ospedale dopo essere "crollato per strada, ma il giorno successivo sarebbe stato portato in un centro per senza dimora". La madre "chiede disperatamente qualsiasi informazione", conclude il post.

Dopo essere stato fermato in Centrale, il 25enne è stato portato nella caserma del nucleo Radiomobile in via Vincenzo Monti per essere identificato compiutamente - anche se non ci sono dubbi che sia lui - e per tutti gli accertamenti del caso.