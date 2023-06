Arrestato Bertolini, italiano e mercenario: combatte in Donbas dal 2016

Il mercenario filo-russo Alessandro Bertolini, 29enne di Rovereto (Trento), è stato arrestato all'aeroporto di Milano Malpensa giovedì 29 giugno: era appena rientrato dal Donbas, dove si trovava a combattere dal 2016. È indagato dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova e latitante da anni. Secondo quanto si apprende, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Bertolini, secondo le indagini condotte dai carabinieri del Ros di Genova e coordinate dal sostituto procuratore Federico Menotti, ha combattuto a pagamento in Donbas dal 2016 insieme ad altri italiani, anche loro latitanti e indagati: il 48enne Massimiliano Cavalleri, detto Spartaco, e il 34enne Gabriele Carugati, detto Arcangelo. Secondo l'accusa, avrebbe partecipato ad azioni violente e dirette a "mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale" dell'Ucraina, "Stato estero di cui non era né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di alcuna delle parti in conflitto".

"Mi piaceva Forza Nuova"

Poco più che ventenne, Bertolini era in Australia a lavorare quando decise di arruolarsi accanto ai russi in Ucraina. Una scelta motivata dal fatto che preferiva "stare con un popolo forte come i russi", secondo quanto si legge in un'intervista del 2017 di Valentina Petrini, trasmessa da Rai Due: "Come ideali mi piaceva Forza Nuova", disse: "Anche i russi si avvicinano molto a Forza Nuova come ideali. Quando la gente di sinistra viene qua, è smentita subito". E ancora: "L'Europa la vedo sempre più allo sfascio. Lavoro precario, instabilità. L'immigrazione che sta avvenendo in Europa non è una cosa buona. Aiutare le persone è giusto, ma l'immigrazione incontrollata prima o poi finisce nel caos".