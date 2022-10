L'anarchico arrestato in Francia 7 anni dopo Expo

Fuga finita. È stato fermato e arrestato in Francia, in esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso dalla procura generale di Milano, Andrea C., che deve scontare 4 anni e 9 mesi di reclusione. La condanna per i reati di resistenza e violenza aggravate a pubblico ufficiale e illecito utilizzo di mezzi di travisamento in manifestazioni pubbliche fa riferimento a epidosi avvenuti tra il 2010 e il 2015.

Il 43enne, stando a quanto accertato dalle sentenze, era stato uno dei protagonisti della manifestazione del 1 maggio 2015, quando i "No Expo" avevano messo a ferro e fuoco la città per protestare contro l'inaugurazione dell'Esposizione universale. L'uomo, "noto alle forze dell’ordine quale militante in movimenti anarchici e antagonisti, aveva scontato, proprio per quei fatti, un periodo di restrizione cautelare, come altri giovani antagonisti coimputati", spiegano i carabinieri di Milano.

L'ordine di carcerazione era arrivato ad aprile 2021, ma in quel momento l'anarchico era già sparito. I militari della Catturandi, continuando a indagare su di lui, sono riusciti a rintracciarlo in Francia, nel piccolo paese montano di Comus, nella parte sud occidentale del Paese. Il 43enne, condannato per aver fatto parte del "blocco nero" che aveva devastato Milano, si trova ora in cella in Francia in attesa dell'estradizione.