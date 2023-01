Il latitante vicino alla 'ndrangheta catturato mentre si affaccia al balcone a Milano

Quando si è affacciato al balcone, senza saperlo, ha scritto la parola fine sulla sua latitanza. Antonio Saraco, ricercato dal 25 maggio 2022 nell'ambito dell'operazione antimafia "Itaca Free boat", è stato arrestato martedì mattina a Milano. Sotto la Madonnina aveva trovato rifugio in un appartamento di via Sapri, in zona cimitero Maggiore. I poliziotti della squadra mobile di Catanzaro, con l'aiuto dei colleghi milanesi, avevano ormai stretto il cerchio attorno a lui e verso mezzogiorno, quando si è affacciato al balcone, lo hanno riconosciuto e hanno fatto partire il blitz.

A maggio scorso, si legge in una nota della questura calabrese, Saraco, 69 anni, si era "sottratto all'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica di Catanzaro a seguito della definitività condanna a lui comminata, in data 17 settembre 2019, dalla corte di Appello di Catanzaro - che aveva rideterminato la pena a 10 anni di reclusione -, sentenza confermata a seguito del rigetto del ricorso proposto davanti alla corte di Cassazione". Il 69enne deve quindi scontare 10 anni di carcere per l'accusa di "estorsione aggravata dal metodo mafioso".

Al momento dell’irruzione della polizia il latitante era in possesso di una carta di identità spagnola, verosimilmente utilizzata per garantirsi una copertura durante la fuga. Gli investigatori stanno anche lavorando per identificare tutti i fiancheggiatori che lo hanno aiutato a scappare.