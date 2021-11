Uomo trovato in giro in auto con una cassaforte rubata (piena di gioielli e lingotti d'oro)

Fuga fallita, bottino perso. Un uomo di 31 anni, un cittadino albanese pregiudicato, è stato arrestato la scorsa notte nella Bergamasca dopo essere stato sorpreso su un'auto con a bordo un "carico" di 60mila euro, evidentemente non suo.

Per lui i guai sono iniziati a Calusco d'Adda, quando i militari gli hanno intimato l'alt per un normale controllo. Per nulla intenzionato a fermarsi, l'uomo ha prima cercato di scappare in auto e poi ha tentato un'ultima, disperata fuga a piedi, in realtà fallita.

Una volta bloccato il 31enne, i carabinieri hanno controllato la vettura e all'interno hanno trovato attrezzi da scasso ma soprattutto una cassaforte - poi risultata rubata in provincia a Milano - con all'interno gioielli, contanti, lingotti d'oro e d'argento per un valore di circa 60mila euro. L'uomo deve rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.