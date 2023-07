'Ndrangheta: catturato in Libano il super latitante Bartolo Bruzzaninti, "re" del traffico di droga

Fine della latitanza per un boss della droga definito dagli investigatori "di rilievo criminale assoluto", ricercato da quattro procure tra cui quella di Milano. Bartolo Bruzzaniti, quasi 50enne, era coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti dal Sudamerica alla Calabria, in grado d'importare due tonnellate di droga alla volta.

È stato rintracciato in Libano e arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria, all'interno di un noto ristorante di Jounieh. La sua latitanza durava dal mese di ottobre del 2022, quando si era sottratto all'arresto nell'ambito di una grossa operazione dei finanzieri che aveva portato a 36 misure cautelari e al sequestro di più di quattro tonnellate di cocaina. Con lui si era reso irreperibile anche il fratello Antonio. I due erano fuggiti in Costa d'Avorio, ma il fratello è stato poi arrestato al rientro in Italia. I finanzieri hanno continuato a seguire le tracce di Bartolo, di cui sono stati monitorati gli spostamenti tra il paese africano e il Libano.

Sono state coinvolte forze dell'ordine di mezzo mondo, attraverso lo strumento del 'red notice' dell'Interpol (l'avviso di cattura internazionale) e soprattutto il progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), che in tre anni ha consentito l'arresto di 76 persone e, nel caso di Bruzzaniti, ha reso possibile lo scambio d'informazioni in tempo reale tra il Gico di Reggio Calabria e le forze di polizia ivoriane e libanesi. Il cerchio si è chiuso quando le Internal Security Forces libanesi hanno localizzato Bruzzaniti a Jounieh e lo hanno arrestato nel ristorante.

Considerato tra i più abili trafficanti internazionali di droga, Bruzzaniti, con legami con importanti famiglie della 'ndrangheta tra cui Barbaro e Papalia, si considerava lui stesso "tra i numeri uno" nel "settore".