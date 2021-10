Deve andare in carcere per tentato omicidio: estradato dal Belgio e arrestato a Milano Linate

Arrestato nell'aeroporto di Milano Linate dopo essere stato estradato dal Belgio. In manette, nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre, un 38enne marocchino.

Ad intervenire sul posto i carabinieri della compagnia di Corsico che hanno notificato all'uomo, residente in Belgio, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica. Lo straniero è ritenuto responsabile di tentato omicidio doloso e porto abusivo di arma da sparo, a seguito di fatti accaduti a Rozzano (Milano) nel settembre del 2016.

Il 38enne è arrivato in aeroporto scortato dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia, con un volo proveniente da Bruxelles, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal tribunale meneghino. Alla base del provvedimento, le indagini svolte all’epoca dei fatti dai carabinieri di Corsico e Rozzano, che avevano permesso di accertare e documentare il coinvolgimento dell'uomo nei gravi fatti accaduti la sera del 25 settembre 2016 all’esterno della discoteca 'La dolce vita' di Rozzano, quando due persone, tutt’ora non identificate, insieme al marocchino, avevano sparato contro alcuni connazionali per ragioni legate a un regolamento di conti nel traffico di cocaina.

Per quanto accertato dagli inquirenti, il commando era arrivato in Italia con il solo scopo di regolare i conti con i debitori. A rimanere ferito, per errore, era stato un buttafuori del locale, un marocchino 34enne, il quale, colpito al volto da uno dei proiettili, aveva riportato una frattura alla mascella. Il 38enne arrestato, in particolare, aveva giocato il ruolo di motivatore e istigatore del complice, che aveva materialmente aperto il fuoco, allontanandosi subito dopo il delitto a bordo di un’autovettura.

Già noto alla polizia belga per soggiorno illegale, furto aggravato, delitti collegati al traffico di stupefacenti, falsificazione e lavoro nero, dopo l'arresto l'uomo è stato portato a San Vittore, ma successivamente sconterà la pena in Belgio.