Non vuole pagare il biglietto del metrò e scatena una colluttazione coi poliziotti. Arrestato

Non aveva obliterato il biglietto per accedere alla metropolitana, a Cadorna, ed era stato fermato dall'agente di stazione di Atm. Un poliziotto fuori servizio, sabato mattina alle otto e un quarto, è stato attirato dalle urla che provenivano dal "gabbiotto" e ha visto i due discutere animatamente. Si è qualificato come agente di polizia ma l'uomo ha cominciato a inveire contro di lui.

Sul posto, in aiuto, sono arrivate le pattuglie della polmetro, ma quello non si è calmato; anzi, ha ingaggiato una colluttazione coi poliziotti, al termine della quale un agente è stato visitato al pronto soccorso per lesioni al ginocchio: ne avrà per cinque giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine gli agenti sono riusciti a placare la furia dell'uomo e lo hanno arrestato: è un ivoriano di 36 anni, risponde di oltraggio, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.