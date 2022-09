Il blogger arrestato dopo una rissa in piazza

Il blogger Giampiero Santamaria resta in carcere in attesa del processo, l'arresto è stato convalidato. L'esponente del gruppo politico Buona Destra di Voghera (Pavia), conosciuto per avere più volte attaccato la giunta di centrodestra della città oltrepadana guidata dal sindaco Paola Garlaschelli, Santamaria, 50 anni, è stato arrestato nella tarda serata di domenica con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo l'accusa, avrebbe avuto una discussione con un politico locale, in Piazza Duomo, e si sarebbe scagliato contro carabinieri e polizia intervenuti per riportare la calma. Le intemperanze del blogger sarebbero proseguite anche in commissariato. Due carabinieri e due poliziotti hanno fatto ricorso alle cure dei medici per ferite al volto, alle braccia e alle gambe.