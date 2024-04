Abbassa gli occhi davanti agli agenti (che lo controllano): 18enne arrestato

Tradito da uno sguardo. Un ragazzo di 18 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato lunedì a Bresso dopo essere stato fermato fuori da un bar della città. Gli agenti della polizia locale hanno deciso di controllarlo dopo che, alla vista della pattuglia, il 18enne e un amico che era con lui hanno cercato di distogliere lo sguardo per passare inosservati.

Proprio quel loro gesto, però, non è sfuggito ai vigili, che hanno così deciso di approfondire. A carico del giovane è emersa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da poche settimane dal tribunale di Milano per reati legati al mondo della droga.

Il 18enne, che in realtà doveva trovarsi ai domiciliari a Pioltello, si è anche scagliato contro gli agenti per cercare di fuggire ed è stato quindi arrestato con le accuse di evasione, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.