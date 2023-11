Il ricercato che gira in auto senza patente (e con una mazza in macchina)

Niente patente, tanto nervosismo. E un ordine d'arresto sulla sua testa. Un uomo di 40 anni, cittadino del Senegal, è finito in manette mercoledì mattina a Bresso dopo essere stato controllato in via Clerici dalla polizia locale.

Quando gli agenti hanno intimato l'alt alla sua vettura, con targa francese, hanno subito verificato che la patente di guida del 40enne, presa nel paese d'origine, era scaduta ormai da quattro anni. A quel punto, anche a causa del suo atteggiamento sospetto, i ghisa lo hanno fotosegnalato in questura a Milano e hanno scoperto che era destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e rapina.

Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere di San Vittore. L'uomo deve anche rispondere della guida senza patente e del possesso di una mazza da baseball trovata scoperta dalla Locale all'interno della sua macchina.