L'uomo che nasconde la cocaina nella lettiera del suo gatto

Tradito dall'incontro con il cliente. Un uomo di 29 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato mercoledì a Villanterio, nel Pavese, dopo che i carabinieri hanno trovato 50 grammi di cocaina in casa sua, nascosti nella lettiera del gatto.

I militari, passando sotto l'abitazione dell'uomo, lo hanno visto parlare in maniera sospetta con un 27enne e hanno deciso di controllare entrambi, trovandoli in possesso di un paio di grammi di cocaina e hashish. La successiva perquisizione effettuata in casa dell'uomo ha consentito agli investigatori di ritrovare circa 50 grammi di "coca", già suddivisa in dosi, che erano conservati sotto la sabietta del suo micio.

A quel punto è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 27enne, cittadino tunisino, è stato invece segnalato alla Prefettura di Pavia come abituale assuntore di droga.