Arrestato uno dei complici della fuga del ricercato russo Artem Uss

Un'altra tessera del puzzle 'russo', Dmitry Chirakadze. È stato scovato in Svizzera uno dei presunti complici della rocambolesca fuga del manager russo Artem Uss dall'Italia, avvenuta il 22 marzo 2023 da una casa di Basiglio (Milano), dov'era agli arresti domiciliari.

I carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Milano hanno arrestato il russo Dmitry Chirakadze, residente in Svizzera, ritenuto uno dei "promotori e organizzatori" della fuga da cui scaturì un'articolata d'indagine, avviata dagli stessi militari e coordinata dalla procura meneghina che finora ha portato a sei arresti.

Il provvedimento restrittivo, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato emesso dal gip e "ha accolto integralmente la richiesta della procura in esito a una seconda, articolata e complessa, fase di indagine relativa al reato di procurata evasione in concorso, con l'aggravante del reato transnazionale".

Il resort in Sardegna e la pista che portava a Cipro

Il nome di Dmitry Chirakadze era emerso in uno degli approfondimenti di Dossier perché vicino alla rete di Uss in Italia per una serie di incroci per nulla casuali, e dai quali gli investigatori saranno partiti. Il filo rosso parte da Uss, che dal 2019 fino alla data dell'arresto era stato tra i soci della Hotel Don Diego, società che gestisce l'omonimo quattro stelle di fronte all'Isola di Tavolara, a 12 chilometri da Olbia.

Tra gli amministratori della società risultano i nomi di Davide Boldrin e Shanina Alla (russa, classe '67), oltre alla cinquantenne russa Liubov Orlova, presidente del consiglio di amministrazione. Ed è proprio Orlova che controlla la maggioranza di Luxury Sardinia srl, società che possiede a sua volta il 100% della Hotel San Diego. Al fianco di Orlova (titolare di due società anche in Serbia) in Luxury Sardinia c'è una società cipriota, la Dunegens Trading Limited. E Cipro riporta agli schemi tipici delle oligarchie finanziarie russe con i soldi all'estero mossi però dall'isola nel Mediterraneo. Ed è infatti proprio tramite la Dugenens che lo stesso Uss entra nella gestione dell'Hotel Don Diego.

Ebbene, Dmitry Chirakadze, l'uomo arrestato in Svizzera, che in passato attivo era stato attivo nell'industria estrattiva (uno dei business in cui era attivo anche lo stesso Uss), era legato a Orlova Liubov. Chirakadze era uno degli amministratori della Cedric Enterprises, società controllata da Shanina Alla, una delle amministratrici dell'Hotel, secondo quanto risulta a Dossier.

Chirakadze, l'uomo arrestato in Svizzera, era rimasto coinvolto poi in un crac bancario e dominus di una società che oggi si occupa di informatizzazione dei tribunali in Russia. Alcune delle società della sua galassia compaiono per altro nelle liste sanzionatorie in seguito all'invasione della Crimea. Ad accomunare tutte queste entità è una società di servizi cipriota che ha costituito migliaia di società, gran parte delle quali proprio per soggetti di nazionalità russa, la Romanos Office Services.