Sale su un treno e viene arrestato: era ricercato per violenza sessuale

Il suo errore è stato salire sul treno "sbagliato". Un uomo di 48 anni, cittadino peruviano, è stato arrestato nei giorni scorsi nella stazione di Cesano Maderno perché destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di una condanna per violenza sessuale.

I guai per lui sono iniziati quando è salito su un convoglio regionale a bordo del quale si trovavano gli agenti della Polfer, impegnati in normali servizi di controllo. Una volta che i poliziotti hanno effettuato un accertamento relativo all'identità dell'uomo, è emerso il provvedimento della procura presso il tribunale di Monza.

A quel punto il 48enne anzichè proseguire il suo viaggio in treno è stato accompagnato in carcere a San Vittore, dove resterà per i prossimi 3 anni e 4 mesi per scontare la sua pena.