Scontri tra laziali e romanisti: arrestato il capo ultras della Lazio che era stato condannato a Milano

C'è anche Claudio Corbolotti, 58 anni, tra i più noti capi ultras della Lazio, tra i due arrestati a Roma, dalla polizia, dopo gli scontri avvenuti sabato mattina, in vista del derby della Capitale, tra ultras delle opposte sponde del Tevere. Corbolotti è noto tra l'altro per essere stato condannato (a un anno) per il blitz del 24 aprile 2019 a Milano, quando alcune decine di ultras laziali esposero in corso Buenos Aires uno striscione con la scritta "Onore a Benito Mussolini", a pochi metri da piazzale Loreto. Corbolotti, riferisce RomaToday, è stato arrestato per rissa aggravata e per possesso di un bastone.

Corbolotti, capo degli 'Irriducibili' della curva della Lazio, era stato condannato a Milano un anno, a giugno del 2023, per manifestazione fascista (articolo 2 della Legge Mancino), per avere esposto lo striscione su Mussolini, alla vigilia del 25 aprile, molto vicino a piazzale Loreto insieme ad altri ultras della Lazio, per poi gridare il "presente" facendo saluti romani, prima che a San Siro si disputasse Inter-Lazio. Altri imputati avevano chiesto e ottenuto la messa alla prova, revocata al capo degli 'Irriducibili' perché si era rifiutato di risarcire l'Anpi.