Arrestato per spaccio il cantante Daxter

Le consegne in auto in giro per la città. Poi le manette. “Daxter”, nome d’arte del rapper albanese 25enne Eraldo Cekrezi, è stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e soldi.

A bloccarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra movile, guidati da Filippo Bosi, che hanno notato l’artista fermo a bordo di una Citroen C3 in via della Moscova, mentre continuava a usare il cellulare guardandosi intorno. I poliziotti hanno così iniziato a tenerlo d’occhio e hanno visto diverse persone avvicinarsi al veicolo, che si è poi rimesso in marcia. Arrivati in via Savona, gli investigatori hanno deciso di fermare la macchina dopo che un altro cliente - poi identificato in un ragazzo australiano - aveva acquistato una dose. Perquisito, il 25enne è stato trovato in possesso di 19 dosi di cocaina - per un peso totale di 16 grammi e mezzo - e 2mila euro in contanti.

Albanese di Durazzo, “Daxter” è diventato noto in Italia nella scena rap prendendo parte a diverse “battle”. Tra Spotify e le altre piattaforme può contare su circa 250mila visualizzazioni mensili.