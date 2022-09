È ai domiciliari, trovato mezzo nudo per strada completamente ubriaco

In ospedale e in manette. Un uomo di 52 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato venerdì sera a Truccazzano con l'accusa di evasione dopo essere stato fermato in giro per la città nonostante dovesse trovarsi agli arresti domiciliari.

A bloccarlo sono stati i carabinieri, che verso le 23 hanno ricevuto diverse richieste dai passanti che segnalavano la presenza di una persona mezza nuda in strada. Al loro arrivo sul posto, i militari hanno accertato che si trattava del 52enne, che stava dando spettacolo a torso nudo. L'uomo, proprio a causa dell'abuso alcolico, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Melzo in codice verde ed è poi stato dichiarato in arresto.

La stessa sorte che la sera dopo, verso le 22, è toccata a un 51enne, anche lui italiano, e anche lui sorpreso fuori casa nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. L'arrestato è stato infatti controllato dai militari in viale Matteotti a Sesto mentre mangiava un panino seduto su una panchina davanti a un bar. E a quel punto per lui sono scattate le manette.