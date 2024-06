Donna trova il fratello che dorme sul divano e chiama la polizia: arrestato

Dal divano all'auto della polizia. Un ragazzo di 27 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato lunedì pomeriggio con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due agenti che cercavano di farlo uscire da casa di sua sorella, in via Teramo.

A chiedere aiuto alle forze dell'ordine, verso le 13, era stata proprio la donna, che tornando nella sua abitazione ha trovato il fratello che riposava sul sofà, nonostante con lui non abbia rapporti da tempo. Il 27enne, a quanto appreso, avrebbe avuto il "permesso" di andare lì da sua madre, che però in questi giorni è fuori Italia, e quindi si è opposto in ogni modo pretendendo di restare nell'appartamento della sorella.

Nella colluttazione due agenti sono finiti in ospedale, da dove sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni per ferite ed escoriazioni. Il 27enne è invece stato portato via in manette.