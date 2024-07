Il pusher con la cocaina nello sportellino della benzina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le consegne in auto. La droga nella stessa auto, in un nascondiglio decisamente fantasioso. Un ragazzo di 28 anni, un italiano senza precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina in giro per la città.

Per lui i guai sono iniziati quando alcuni agenti della VI sezione della squadra mobile lo hanno notato in via Canonica fermo a bordo di una Hyundai ix35 con il telefono in mano e palesemente in attesa di qualcuno, che puntualmente è arrivato pochi minuti dopo. Un uomo si è infatti avvicinato alla vettura, ha preso qualcosa dal guidatore e si è allontanato. I poliziotti lo hanno fermato poco distante, scoprendo che aveva appena acquistato una dose di "coca" per 40 euro.

A quel punto, all'altezza di via Elvezia, è stato bloccato il 28enne in macchina. Dietro lo sportellino del serbatoio della Hyundai la sorpresa: gli investigatori hanno infatti scoperto 13 dosi di cocaina già pronte per un peso di 5,45 grammi. Per il 28enne sono quindi scattate le manette.