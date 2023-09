Pusher tradito dalla chiave nel cassonetto: nella Polo 129 panetti di droga

Tradito dalla chiave nel cassonetto. Un uomo di 35 anni, un cittadino marocchino regolare in Italia e residente a Lissone, è stato arrestato lunedì mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di poco meno di 25 chili di droga.

A incastrarlo sono stati gli agenti del commissariato Bonola, guidati da Antonio D'Urso, che verso le 11.30 sono passati tra via Paravia e via Zamagna - zone sempre più battute e controllate - e hanno notato il 35enne fermo davanti a un bar. Alla vista della volante, l'uomo ha distolto lo sguardo, motivo per cui è stato raggiunto e fermato. Mentre i poliziotti inserivano i suoi dati in banca dati, convinto di sfruttare un loro momento di distrazione, il ragazzo ha gettato qualcosa in un cassonetto poco distante.

Agli investigatori chiaramente non è sfuggito quel gesto e loro stessi hanno recuperato dal cestino una chiave d'auto con sopra il simbolo della Volkswagen. Controllando tra le macchine parcheggiate in zona, gli agenti hanno trovato una Polo blu e sotto il sedile anteriore sono stati scoperti due calzini con all'interno quasi 10mila euro in contanti. A quel punto gli agenti hanno approfondito le verifiche e da sotto un pianale nel baule sono saltati fuori 129 panetti per un totale di 24 chili e 900 grammi di hashish, tutti con sopra il logo di un ombrello, verosimilmente un simbolo utilizzato per distinguere la partita.

È probabile che il 35enne, che si trova a San Vittore in attesa della convalida, fosse un "cavallino" addetto soltanto a spostare la sostanza, un lavoro che di solito viene ricompensato con 100 euro per ogni chilo di droga.