Usa l'identità di un amico (senza sapere che è ricercato): per lui finisce malissimo

Tradito dal nome, non suo. Un uomo di 20 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato all'alba di domenica a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato con cocaina e hashish in un hotel.

A inguaiare il giovane è stata proprio la registrazione in albergo, che ha fatto scattare l'alert alloggiati, un sistema automatico che segnala alle forze dell'ordine quando ricercati e persone con condanne da scontare lasciano i propri dati nelle strutture ricettive. Arrivati sul posto, gli agenti hanno però verificato che il 20enne non era in realtà il destinatario dell'ordine di carcerazione, il che comunque non gli ha evitato guai.

I poliziotti lo hanno infatti trovato in possesso di 53 grammi di hashish e 9 di cocaina, che aveva cercato di buttare nel water. Il 20enne - che era già finito in passato in un'indagine sullo spaccio nei boschi di Varese - è stato quindi arrestato. L'amico ricercato è invece ancora latitante.