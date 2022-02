Nel negozio di skate a Milano oltre 17 chili di droga (e 12mila euro)

Sulla carta un imprenditore senza macchie nel passato. Nella pratica, almeno così sembra, una sorta di trafficante con chili e chili di droga nella sua disponibilità. La polizia, sabato, ha arrestato a Milano il titolare di un negozio di skateboard che si trova a due passi dalla stazione centrale con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A incastrare l'uomo, un 44enne italiano che non aveva mai avuto nessun problema con la giustizia, sono stati gli agenti delle volanti, che avevano ricevuto una segnalazione da fonti confidenziali su un possibile giro di spaccio con al centro proprio il locale. Così nel pomeriggio i poliziotti sono andati a controllare e i sospetti si sono trasformati in certezza.

Nel negozio sono infatti stati sequestrati in totale più di 17 chili di hashish, 12mila euro in contanti, oltre che un tirapugni con lama estraibile. Il prossimo passo adesso sarà capire a chi fosse destinata quella droga e come mai un insospettabile, proprietario di un negozio in una zona così centrale della città, nascondesse tutto quello stupefacente lì.