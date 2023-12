Foto delle dosi sul cellulare: 21enne trovato con 25 chili di droga

Tradito dalle foto sul telefono del "cliente". Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano di origini sudamericane con precedenti per lesioni, è stato arrestato all'alba di giovedì dalla polizia dopo che nella cantina della casa in cui vive insieme alla mamma, a Rho, sono stati scoperti 24 chili e 860 grammi di hashish.

Il lavoro degli agenti delle Volanti è però iniziato alle 17.30 di mercoledì, quando i poliziotti hanno fermato un 20enne italiano a bordo di uno scooter Kymco in via Canonica, in zona Chinatown. Trovato in possesso di una dose di "fumo", lui stesso - messo alle strette - ha poi confessato che nella sua abitazione nascondeva altra droga. Così, gli uomini dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raggiunto l'abitazione del giovane - che vive a Bonola con i genitori - e in camera sua hanno sequestrato 170 grammi di hashish e 2mila euro in contanti.

Intuendo che dietro potesse esserci altro, gli agenti hanno controllato il suo telefono e hanno scoperto alcuni contatti - oltre che foto scambiate su app di messaggistica - che li hanno portati dritti al 21enne, verosimilmente il suo fornitore. Effettivamente nella cantina del palazzo di Rho in cui risiede il ragazzo, nascosti all'interno di alcune valigie, i poliziotti hanno trovato gli oltre 24 chili di droga, marchiati con i simboli della Ferrari e di un toro rosso e viola. Per i due - che non hanno precedenti specifici - sono scattate le manette.