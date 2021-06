L'uomo in giro per Milano con un chilo di droga "Top"

In manette un 44enne, fermato dalla polizia in viale Marche

Fuga fallita e manette. Un uomo di 44 anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di un chilo di hashish.

A bloccarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato centro, che da qualche settimana gli avevano messo gli occhi addosso convinti che spacciasse. Venerdì pomeriggio, i poliziotti hanno localizzato il sospettato in viale Marche e hanno deciso di intervenire. Una volta capito di essere nel mirino, però, il 44enne si è dato alla fuga, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Perquisito, il pusher è stato trovato in possesso di 90 euro in contanti e di dieci panetti di "fumo" da cento grammi ciascuno. Sui pezzi di hashish, imballati nel cellophane, c'erano stampati una foglia di marijuana e la scritta "Top" in verde, evidentemente un modo per identificare la partita di sostanza stupefacente.

L’uomo, che era già stato indagato un mese fa dopo essere stato trovato in possesso di oltre 6mila euro in contanti, è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.