Il pusher con la droga nei vasetti di vetro (e la serra di marijuana in casa)

Un 22enne fermato in via Gulli e poi arrestato per spaccio

Quella da vendere nei vasetti di vetro. Il resto in ovuli e in una serra. Un uomo di 22 anni, un cittadino etiope regolare in Italia e senza precedenti, è stato arrestato mercoledì dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarlo sono stati gli agenti di una Volante del commissariato Porta Genova, che lo hanno incrociato in via Gulli e hanno deciso di controllarlo. Perquisito, il ragazzo è stato trovato in possesso con poco più di un grammo di marijuana e uno di hashish nascosti in dei vasetti di vetro che aveva nello zaino, oltre che di quasi mille euro in contanti.

Il controllo si è poi spostato a casa sua, in via Baldo degli Ubaldi. Lì i poliziotti hanno scoperto altri 120 grammi di marijuana, 17 ovuli di hashish per un totale di 200 grammi ma soprattutto una serra artigianale con 18 piantine insieme a tutti gli impianti di areazione e illuminazione. Dall'appartamento, oltre a fertilizzanti e materiali per confezionare le dosi, sono anche saltati fuori numerosi vasetti, proprio quelli usati per portare in giro la droga da vendere.