"Ho solo un po' di droga a casa": preso il pusher 70enne con 7 chili di marijuana, hashish e cocaina

Quando i poliziotti si sono avvicinati e gli hanno spiegato il motivo di quel controllo, non ha fatto una piega. Ha ammesso, senza troppe remore, di aver un po' di droga a casa. Nulla di più. Ma, purtroppo per lui, quella frase era vera solo in parte. Un uomo di 70 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nel suo appartamento sono stati scoperti più di 7 chili di droga.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina, che erano arrivati a lui in un'indagine sulle armi. Nel pomeriggio, verso le 14, i poliziotti hanno visto il 70enne uscire dal suo palazzo con i tre cani e lo hanno bloccato per perquisirlo. Addosso gli agenti non gli hanno trovato nulla e a quel punto è stato lui stesso ad ammettere che "sì, a casa ho un po' di droga".

Dall'abitazione sono però saltati fuori 3 chili di hashish - divisi in 3 panetti e 267 ovuli -, 4 chili di marijuana suddivisi in 5 buste e 125 grammi di cocaina, oltre a tutto il necessario per confezionare le dosi. Per il 70enne sono così scattate le manette.