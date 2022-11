L'insospettabile in giro per Milano "imbottito" di panetti di droga

Fuga fallita. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in giro con un chilo di hashish.

I guai per lui sono iniziati verso le 23, quando alla vista di una volante in via Mosca ha cercato di allontanarsi. Quel gesto, suo malgrado, ha però attirato l'attenzione dei poliziotti che si sono così messi sulle sue tracce. Il 21enne ha a quel punto iniziato a scappare e ha scavalcato la recinzione di un condominio per guadagnarsi la fuga, ma inutilmente. Fermato e perquisito, il ragazzo - che mai aveva avuto problemi con la legge in passato - è stato trovato con 10 panetti di hashish, per un peso di un chilo, nascosti addosso.

Alle 2 della notte le manette sono scattate anche per un 29enne, anche lui italiano. Controllato tra via Farini e viale Stelvio, il pusher aveva con sé 30 grammi di hashish, 2 grammi di crack e 3 di cocaina, oltre a 500 euro in contanti.