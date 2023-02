Preso il pusher con mezzo chilo di 'coca': tradito dalla 'visita' nel locale in centro

Fatale fu la "capatina" nel locale. Un uomo di 39 anni, un italiano con precedenti specifici, è stato arrestato sabato notte a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina.

A bloccarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che già in passato lo avevano bloccato. Verso l'una, i poliziotti - impegnati nei normali servizi anti spaccio - lo hanno visto uscire da un bar di via Napo Torriani, tra la stazione e Buenos Aires, e hanno deciso di tenerlo d'occhio. Il 39enne, senza sapere di essere controllato, è salito in auto con una donna e ha raggiunto via Arena, dove ha effettuato una sorta di veloce pit stop entrando e uscendo da un palazzo.

L'uomo è poi ritornato in macchina ed è ripartito, prima di fermarsi in un distributore di benzina in viale Regina Margherita. Lì è scattato il controllo, con i poliziotti che gli hanno trovato in auto 35 grammi di cocaina, 8 di eroina e 1.450 euro in contanti. Gli investigatori - che il giorno del precedente arresto non erano riusciti a individuare il luogo in cui nascondeva lo stupefacente - sono quindi ritornati in via Arena e in un'abitazione "magazzino" sono stati scoperti 550 grammi di "bianca", altri 120 di eroina e 1.300 euro in contanti. Dopo la convalida, il 39enne si trova ancora a San Vittore.