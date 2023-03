Il 16enne con mezzo chilo di droga e lo sciroppo alla marijuana

Hashish in panetti, marijuana in sciroppo. Un ragazzino di 16 anni, un giovane italiano, è stato arrestato martedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di oltre mezzo chilo di droga.

Per lui i guai sono iniziati quando una volante ha controllato lui e un 17enne in piazza Arduino, in zona Fiera. Il 16enne è stato scoperto con 5 grammi di "fumo" e 115 euro in tasca, tanto che gli agenti hanno deciso di controllare la sua abitazione, in zona Dergano. Lì sono stati scoperti altri 12 grammi di hashish, 9 fiale da 30 millilitri ciascuno con sciroppo a base di Thc - il principio attivo della marijuana -, oltre che mezzo chilo di hashish, che erano conservati in un solaio.

Controlli sono stati effettuati anche a casa dell'altro ragazzo, un 17enne, che pare fosse un cliente del giovanissimo. Dalla sua abitazione, in zona cimitero Maggiore, sono stati sequestrati 72 grammi di hashish. Lui è stato indagato a piede libero.