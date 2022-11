Il ragazzo fermato a Milano con cocaina, 'fumo' ed Ecstasy

In giro per la città con tre diversi tipi di droga in tasca. Di buon mattino. Un ragazzo di 25 anni, un giovane italiano, è stato arrestato domenica a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 6 pastiglie di ecstasy, un grammo di cocaina e un grammo di hashish.

A fermarlo sono stati i poliziotti delle volanti, che verso le 10 hanno deciso di controllare un gruppetto di ragazzi in via Toffetti. Tra loro c'era proprio il 25enne poi finito in manette. A casa sua, in zona, sono stati scoperti e sequestrati altri 25 grammi di "fumo" e un grammo di cocaina.

Poco dopo, verso le 11, le manette sono scattate anche per un suo coetaneo, cittadino marocchino, bloccato dalla polizia in via Sbodio, in zona Lambrate. Controllato in strada da una volante, il ragazzo è stato trovato con 130 grammi di hashish e 250 euro in contanti in tasca.