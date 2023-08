Preso Edi, il "signore della droga": era latitante da 10 anni

Ora il fantasma ha un nome e un volto. È stato arrestato mercoledì scorso in Albania, nella città di Kurbin, Dodaj "Edi" Edmond, 42enne albanese ricercato in Italia da 10 anni perché deve scontare 15 anni di carcere per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

Su di lui, un vero "signore della droga" dei Balcani, gravano decine di condanne per reati legati al traffico di droga, tutti commessi al Nord Italia, tra il 2006 e il 2008. L’uomo, stando a quanto ricostruito dalle indagini, era al vertice di una organizzazione radicata a Milano che si occupava di importare dai Paesi Bassi tonnellate di cocaina, poi venduta attraverso le reti di spaccio del centro Nord Italia. Insieme a lui, nella banda, i fratelli e i cugini, anche loro albanesi.

Le condanne nei confronti di "Edi" non erano mai state eseguite in Italia, perché il latitante era diventato introvabile a partire dal 2013. Nelle ultime settimane, i carabinieri della sezione Catturandi del nucleo investigativo di Milano, guidati dal comandante Domenico Rana, sono però riusciti a stringere il cerchio attorno al 42enne. Fatali per lui i movimenti alla frontiera e alcuni errori dei suoi "collaboratori".

Così, tessera dopo tessera i militari hanno messo insieme il puzzle e il 23 agosto gli uomini dell'Interpol sono riusciti a fermare il ricercato proprio nella cittadina che affaccia sulla costa adriatica, dando esecuzione al mandato d'arresto europeo emesso dall'ufficio esecuzioni della procura di Milano. Adesso per "Edi" dovrebbe arrivare la richiesta di estradizione e potrebbero aprirsi le porte del carcere di Milano, città che ha inondato di cocaina prima di diventare un fantasma.