L'uomo che evade per fare colazione con la compagna: arrestato con la brioche in mano

Tradito da un cornetto. Un uomo di 41 anni, italiano, è stato arrestato martedì mattina a Seveso, in Brianza, con l'accusa di evasione per essere andato al bar a fare colazione con la compagna nonostante fosse ai domiciliari dopo una condanna a un anno e due mesi di reclusione per un furto del 2012, quando aveva rubato in un centro commerciale di Monza giochi per Xbox e Playstation.

A fermarlo sono stati i carabinieri, che in mattinata sono andati a casa sua per controllare se lui fosse all'interno, senza trovarlo. Facendo un giro in zona, i militari lo hanno riconosciuto a bordo di un'auto insieme alla fidanzata.

Una volta bloccato, lo stesso 41enne - che ha precedenti per reati contro il patrimonio, rissa, minaccia, lesioni e in materia di normativa anti covid - ha mostrato un sacchetto con all'interno una brioche, quasi a volersi giustificare. La scusa, però, è servita a poco. L'uomo è stato arrestato e, dopo l'udienza di convalida, è stato nuovamente messo ai domiciliari.