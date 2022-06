Pregiudicato per droga e mafia, gli sequestrano quattro aziende e 5,5 milioni

Quattro aziende sequestrate, oltre a beni (mobili, immobili e conti correnti) per più di 5 milioni e mezzo di euro. E un uomo ai domiciliari, già noto alla giustizia per condanne per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa. E' ora accusato di trasferimento fraudolento di beni e valori.

L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. L'uomo, di origini calabresi, risiede nella città metropolitana di Milano. Le indagini hanno ricostruito un reticolo di società operative nel settore delle cave, del trasporto, dello stoccaggio di materiali e rifiuti da demolizione, formalmente gestito da prestanome ma, di fatto, diretto esclusivamente dall'indagato.

Grazie alle coperture dei prestanome, tra l'altro, l'uomo ha potuto operare anche come subappaltatore e subfornitore, aggirando la normativa antimafia.