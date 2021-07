I testimoni danno l'allarme e la polizia lo trova sulla bici appena rubata

In manette un 46enne, cittadino marocchino

/ Via Giorgio Washington

Preso con le "mani nel sacco". Un uomo di 46 anni, un cittadino marocchino senza fissa dimora, irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo essere stato fermato a bordo di una bicicletta che aveva appena rubato.

A tradirlo sono stati alcuni testimoni che lo hanno visto in via Giorgio Washington, verso le 20.30, mentre armeggiava accanto a una bici legata a un palo. Quando la Volante è arrivata sul posto, non ha trovato nessuno, ma poco distante gli agenti hanno visto il 46enne e lo hanno fermato.

I poliziotti hanno così accertato che quella era proprio la bici che era stata appena portata via e, a conferma dei sospetti, il ladro è stato trovato anche in possesso di due tenaglie.