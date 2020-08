Si cala nel negozio, ma suona l'antifurto e resta "bloccato" nel bagno: ladro arrestato a Milano

Ha trovato il modo per entrare, anche abbastanza agevolmente. Ma poi, suo malgrado, non ha trovato la strada per uscire. Un uomo di 31 anni, un cittadino egiziano, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato dopo un blitz, miseramente fallito, nel negozio Tigotà di viale Monza.

L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte, quando l'istituto di vigilanza che controlla il punto vendita ha ricevuto l'allarme per una sospetta intrusione. Quando i vigilantes sono arrivati, hanno trovato - non senza sorpresa - il 31enne chiuso in bagno che cercava di nascondersi, evidentemente senza successo.

Gli agenti, subito allertati dalle guardie, sono quindi intervenuti e hanno portato via il ladro in manette. Gli stessi poliziotti, dopo un rapido sopralluogo, hanno accertato che il 31enne era riuscito a entrare nel negozio calandosi dall'alto e sfondando il lucernario. Quando era scattato l'allarme, però, aveva trovato le porte chiuse dall'esterno, chiaramente, e a quel punto era rimasto in trappola. Così aveva cercato un ultimo, inutile nascondiglio all'interno del bagno.