"Qua non ho niente, ho tutto a casa": e in cantina ha davvero 13 chili di droga

Si è tradito da solo. Agitato e nervoso, ha detto una frase - forse anche per scherzare e stemperare la tensione -, che alla fine lo ha incastrato. Un uomo di 40 anni, un cittadino italiano incensurato, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Garbagnate dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di chili e chili di droga.

Per lui i problemi sono iniziati verso le 11, quando una pattuglia dei militari ha incrociato una Ford Focus con a bordo due uomini. Il passeggero era proprio il 40enne, mentre alla guida c'era un 37enne che vive in città e che era già noto ai carabinieri per i suoi vecchi guai con la giustizia.

Così, gli investigatori hanno deciso di fermare la macchina e controllare il conducente, arrestato in passato per spaccio, e il suo amico. L'auto è risultata pulita, ma durante i controlli l'arrestato ha detto ai carabinieri: "No qui non ho niente, ho tutto a casa".

A quel punto i militari hanno deciso di raggiungere davvero l'appartamento dell'uomo, che vive proprio a Garbagnate, e in cantina hanno scoperto 13 chili di marijuana, 705 grammi di hashish e 9.400 euro in contanti. Per lui sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.