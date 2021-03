Giuseppe Romeo, l'uomo della 'ndrangheta che spediva a Milano 40 kg di cocaina in una settimana

Uno dei latitanti più pericolosi dell'elenco del Ministero dell'Interno, Giuseppe Romeo detto "u pacciu", 36 anni, è stato arrestato a Barcellona dall'Equipo Operativo della Guardia Civil spagnola, in seguito a un'operazione congiunta del servizio di cooperazione internazionale di polizia, l'anticrimine della polizia di Stato e la squadra mobile di Reggio Calabria.

L'uomo era molto attivo nel narcotraffico. In particolare, secondo le indagini dell'inchiesta European 'ndrangheta connection, era coinvolto nella spedizione di almeno quaranta chili di cocaina alla settimana dall'Olanda a Milano. Il 13 novembre 2020, proprio nell'ambito di quella inchiesta, è stato condannato dal gup di Reggio Calabria a vent'anni di reclusione.

Originario di San Luca, Giuseppe Romeo è figlio di Antonio, soprannominato "centocapelli", attualmente in carcere a Parma. Il rampollo era attivo nella consorteria Pelle-Costadura-Romeo e organizzava e finanziava traffici di cocaina in Europa. Dimorato in Germania, faceva spesso la spola tra la Calabria e la Lombardia, ma anche il Belgio e l'Olanda, contrattando con diversi intermediari il traffico. L'uomo è stato condannato anche per intestazione fittizia delle quote di un bar a Bruggen, nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia, non lontano da Dusseldorf. Il bar, nel quale Romeo reimpiegava gli utili del narcotraffico, è stato sequestrato durante l'operazione.