Preso il ladro incubo del quartiere: la sua foto "Wanted" sui social e in strada

"Ricercato" dal quartiere. Fermato dalla polizia. Un ragazzo di 24 anni, cittadino romeno, con numerosi precedenti, è finito in manette nei giorni scorsi a Milano con le accuse di rapina aggravata e furto aggravato. Nelle ultime settimane la sua foto era apparsa più volte - in stile "Wanted" - sui gruppi social del quartiere Baggio e sui muri della zona, dove da fine 2023 si è registrato un elevato numero di furti all’interno di abitazioni e negozi.

Il 24enne, si legge in una nota della questura, è ritenuto responsabile di un furto aggravato consumato la notte del 3 gennaio in una pizzeria di via Chiostergi, dove avrebbe rubato alcolici, vini e super alcolici per un valore di circa 2mila euro. Verso le 20 del 9 gennaio, invece, avrebbe rapinato due coniugi nella loro abitazione di via Canevari. Rientrando, i due avevano scoperto il giovane nell'abitazione ed erano stati minacciati con un cacciavite dal rapinatore, poi scappato con pc, un orologio e un paio di occhiali ma solo dopo aver colpito l'uomo con un calcio al volto.

Giovedì sera - quando la faccia del 24enne era ormai nota in tutto il quartiere - i poliziotti del commissariato Lorenteggio lo hanno rintracciato e bloccato in via Quarti. Sui manifesti affissi in giro per Baggio si leggeva "Attenzione, questa persona è stata vista entrare in molte case del quartiere".