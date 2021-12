Ladro si nasconde nel bidone dell'immondizia in strada, ma finisce male

Tentativo di fuga coraggioso, ma inutile. Un uomo di 28 anni, un cittadino tunisino irregolare e con precedenti, è stato arrestito giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto con destrezza in concorso dopo aver derubato un signore di 61 anni ed essersi nascosto in un cassonetto dell'immondizia pur di scappare.

Il blitz del ladro - entrato in azione con un complice, poi fuggito - è scattato verso le 15.30 in via Lodovico Moratori, in zona Porta Romana. Lì, stando a quanto ricostruito dalla questura, il secondo uomo ha aperto lo sportello di una macchina parcheggiata cuasando così la reazione del 61enne, che stava attendendo suo genero e che è sceso dalla propria auto per allontanare il malintenzionato. Proprio in quel momento, però, il 28enne ha approfittato dell'assenza del 61enne e ha fatto sparire dalla sua vettura un borsello.

La vittima e il familiare si sono subito accorti del furto e, dopo aver dato l'allarme alla polizia, si sono messi sulle tracce del fuggitivo. La corsa dell'uomo è durata molto poco e quando gli agenti della Volante sono arrivati, lo hanno trovato nascosto in un cassonetto dell'Amsa, con ancora addosso il bottino. Per lui sono quindi scattate le manette.