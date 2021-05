Il maresciallo fuori servizio che arresta un rapinatore mentre fa la spesa

In manette un 36enne, che aveva tentato un furto. Il carabiniere era lì per fare la spesa

Nel supermercato che aveva messo nel mirino c'era un cliente decisamente particolare, ma lui evidentemente non poteva saperlo. Un uomo di 36 anni, un cittadino tunisino regolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Rozzano con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di "fare la spesa", ma gratis.

Il suo blitz è avvenuto verso le 18.30 nell'ipermercato all'interno del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano. Il ladro, dopo un normale giro tra le corsie, si è avviato verso l'uscita con 85 euro di merce, chiaramente senza passare dalle casse.

Scoperto dai vigilantes, il 36enne ha spintonato via alcuni clienti e le guardie giurate per cercare di fuggire. È stato proprio in quel momento che uno dei clienti, un maresciallo dei carabinieri che si trovava lì con la famiglia per fare la spesa, ha capito cosa stava accadendo e si è messo sulle tracce del ladro insieme ai vigilantes. La corsa dell'uomo è quindi finita poco dopo, quando è stato bloccato proprio dagli addetti alla sicurezza e dal militare, che lo ha dichiarato in arresto.